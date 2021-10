Sandro Abate, ufficiale l’arrivo del nuovo portiere Jhons L’estremo difensore classe ’91 vestirà la maglia numero 22

La Sandro Abate rinforza il reparto dei portieri. La società verdeazzurra ha comunicato di aver acquisito per la stagione 2021/22 il diritto alle prestazioni sportive di You Nouss Guennounna, detto Jhons. Il portiere, di nazionalità italiana, ha vestito le maglie del Pesaro, Came Dosson, Real Rieti, Reggiana, Kaos e Orte. Il classe ’91 nel suo palmares vanta due scudetti, una Coppa Italia e una Winter Cup.

“Ringrazio la Sandro Abate per la fiducia riposta in me. È un club che mi ha subito colpito positivamente per la determinazione e la voglia di vincere, con molti campioni all’interno del roster. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi al Palazzetto, per essere tutti uniti con l’obiettivo di vincere. Sono a disposizione del mister, ho molta voglia di far bene”, dichiara il numero 22 verdeazzurro.