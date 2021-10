Sandro Abate, Jhons: "Noi all’altezza di tutti, i tifosi faranno la loro parte" Così il neo portiere in vista del match contro la Syn-Bios Petrarca

È conto alla rovescia per il sesto appuntamento stagionale nel campionato di Serie A di Futsal. La Sandro Abate scenderà in campo domani, al PalaDelMauro, per affrontare la Syn-Bios Petrarca. Start alle 20,30. Dando uno sguardo ad una classifica provvisoria, in attesa anche dei risultati del giudice sportivo in seguito a qualche ricorso, gli irpini sono attualmente al quarto posto con 10 punti. Primo posto in classifica, invece, per la compagine padovana, che ha conquistato cinque vittorie in altrettante gare disputate. La Sandro Abate, allontanato ormai lo stress delle gare ravvicinate, scenderà in campo domani con maggiore serenità, al fine di superare uno dei primi importanti test stagionali.

Dopo il tecnico irpino, parola al neo portiere Jhnos : “Ringrazio la società per la fiducia. Ho scelto questa piazza perché ho visto un gruppo molto solido e ambizioso. So che c’è già un gran portiere ma farò di tutto per mettere in difficoltà l’allenatore. Darò il cento per cento per arrivare sempre all’obiettivo collettivo finale, cioè conquistare i tre punti in ogni partita. La Syn-Bios Petrarca è una squadra costruita per fare grandi cose, ma noi siamo assolutamente all’altezza. Ci sono giocatori con molta esperienza nel loro roster, ho anche giocato con alcuni di loro. In casa nostra non dobbiamo regalare niente a nessuno. Se faremo bene domani conquisteremo un’importante fiducia. Negli anni passati, quando ero nell’Italservice Pesaro, ho già giocato contro la Sandro Abate e posso dire che tutte le volte che siam venuti qui abbiamo trovato sempre grande difficoltà. È un campo molto caldo dove i tifosi fanno la loro parte”.