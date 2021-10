Del Fes Avellino, la nota del club sui provvedimenti disciplinari Riferimenti da parte della società irpina sulle ammende e sugli inviti rivolti dalla FIP

La Del Fes Avellino ha pubblicato una nota ufficiale in merito alle ammende e agli inviti ricevuti dalla FIP nei provvedimenti disciplinari relativi al match perso con il Cus Jonico Basket Taranto. "Il club, come da prassi, ha provveduto a comunicare alla coppia arbitrale il mal funzionamento dei 24 secondi, sostituito da un tabellone elettronico aggiuntivo e funzionante, posto nell’angolo del rettangolo di gioco accanto alla panchina avversaria. - si legge nel comunicato della Del Fes - Per quanto concerne l’assenza del dirigente addetto agli arbitri, si specifica che la persona incaricata era presente, per poi assentarsi nel tentativo di risolvere la problematica relativa al malfunzionamento delle docce, segnalata dalla stessa coppia arbitrale e sopperire così alla mancanza di un addetto alla struttura comunale, che presto verrà individuata. La DelFes si scusa per il disagio - non riconducibile alla propria volontà - e comunica di aver provveduto alla risoluzione delle problematiche".