Verso Ragusa - Del Fes, Robustelli: "L'energia difensiva sarà decisiva" Non ci sarà Norman Hassan tra gli irpini: intervento per il giocatore della squadra avellinese

La Del Fes Avellino sarà ospite della Virtus Kleb Ragusa. Domenica, alle 17, la palla a due al PalaPadua tra il club irpino e quello siciliano. La gara è stata presentata dal coach della Del Fes, Rodolfo Robustelli: "Domenica saremo a Ragusa per una partita impegnativa in un momento particolare. - ha spiegato il tecnico avellinese - Arriviamo da una fase non semplice, con una difficoltà in più che si aggiunge, quella relativa a Norman Hassan, che si sottoporrà a un intervento chirurgico. Approfitto del momento per fare un grande in bocca al lupo a Norman da parte mia, di tutta la squadra e dello staff tecnico".

L'avversario Virtus Kleb - "Affronteremo una squadra giovane, dal ritmo molto alto, che ha dei chiari punti di riferimento in attacco con Sorrentino e Rotondo. - ha aggiunto Robustelli - C'è poi la fisicità di Ugochukwu, uno dei giocatori under più interessanti della categoria. Sappiamo di affrontare una squadra reduce come noi da una brutta sconfitta, come quella che hanno subito ad Agrigento. Sarà una gara in cui dovremo andare a superare tante difficoltà, ma dobbiamo dimostrare di potercela giocare e dobbiamo provare a mettere molta più energia sul parquet, ad esprimere le nostre idee, ma soprattutto a essere incisivi dal punto di vista difensivo. Abbiamo bisogno di prendere energia da lì, dalla metà campo difensiva per poter trasformare poi tutto in quella offensiva con canestri facili. Ci metteremo l'impegno massimo e sono sicuro che ci faremo trovare pronti".