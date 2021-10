Sandro Abate, Padova passa al Del Mauro: 4-6 Seconda sconfitta stagionale in campionato per il quintetto avellinese

La Sandro Abate cede al PalaDelMauro contro la capolista Syn-Bios Petrarca. La gara, valida per la sesta giornata nel campionato di Serie A, è terminata sul risultato finale di 4-6. Per gli irpini doppietta di Lolo Suazo e reti di Richar e Avellino; per la formazione padovana doppietta di Kakà e gol di Fetic, Parrel, Mello e Jefferson. I verdeazzurri restano a 10 punti in classifica, mentre, i ragazzi di mister Giampaolo procedono la loro marcia e difende la vetta della classifica a punteggio pieno. Ad attendere la Sandro Abate, venerdì, c’è la Cormar Polistena. Start alle 20,30

Primo tempo - Subito ritmi elevati al PalaDelMauro. La Syn-Bios Petrarca tenta di mettere in difficoltà i padroni di casa con un pressing alto, ma una determinata Sandro Abate sblocca dopo 5 minuti il risultato. La rete dell’1-0 è di Lolo Suazo, servito da Ramon su punizione. Molte occasioni per entrambe le compagini, con gli irpini che sprecano opportunità per portarsi in doppio vantaggio. A 5 minuti dall’intervallo, la formazione padovana riporta il risultato in parità: a firmare la rete dell’1-1 è proprio l’ex Kakà, che approfitta della distrazione verdeazzurra in uno schema su calcio d’angolo. Minuti di alta tensione a 4 secondi dal termine della prima frazione di gioco, con la Sandro Abate che conquista un rigore a causa di un fallo di Bastini su Lolo Suazo. È proprio il centrale difensivo a portare nuovamente in vantaggio i suoi. Squadre a riposo sul 2-1.

Secondo tempo – La Syn-Bios Petrarca scende in campo con il piede pigiato sull’acceleratore. Thiago Perez vieta un gol sicuro a Parrel, ma la rete del pareggio arriva dopo pochi secondi. È un dejavù per la Sandro Abate: Kakà insacca la sfera che vale il 2-2 ancora su calcio d’angolo. Girandola di emozioni nei secondi seguenti. La Sandro Abate concede troppo agli ospiti e si lascia beffare nuovamente su palla inattiva, questa volta con Fetic. Dura poco il vantaggio padovano: dopo un minuto una giocata di Richar ristabilisce la parità. La Syn-Bios Petrarca non demorde e la Sandro Abate commette qualche errore di troppo. Quando il cronometro segna 7 minuti e 40 secondi Parrel porta il risultato sul 3-4. La difesa verdeazzurra paga caro, per la quarta volta, una distrazione su calcio d’angolo: la quinta rete a favore dei padovani è di Felipe Mello. Mister Angelini chiede il time-out e schiera Richar nel ruolo di portiere di movimento, che, però, non da i risultati sperati. Jefferson, a porta vuota, approfitta di un lancio con le mani di Bastini e con un colpo di testa conquista il triplice vantaggio sugli irpini. La Sandro Abate vuole rientrare in partita e continua con il power-play, questa volta con Danicic. A 90 secondi dal triplice fischio arriva la rete degli irpini con Avellino, ma non c’è più nulla da fare. Termina sul risultato finale di 4-6 al PalaDelMauro.

Il tabellino.

Sandro Abate – Syn-Bios Petrarca 4-6

Marcatori: pt 5’ Suazo, 11’ Kakà, 19’ Suazo; st 2’ Kakà, 5’ Fetic, 6’ Richar, 7’40” Parrel, 9’ Felipe Mello, 13’ Jefferson, 18’25” Avellino.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Richar, Dalcin, Avellino, Petrillo, Santoro, Ramon, Abate, Pazetti, Danicic, Suazo, Rizzo, Guennounna. All. Angelini.

Syn-Bios Petrarca: Bastini, F. Mello, Rafinha, Kakà, Jefferson, Grossi, Celotto, Marchese, Fetic, Parrel, V. Mello, Guga, Trivellin, Fiuza. All. Giampaolo.

Note: Ammoniti: Parrel.

Arbitri: Alex Iannuzzi (Roma 1), Daniele Biondo (Varese). Crono: Antonio Marino (Agropoli).