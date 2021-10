Notte magica per Tortona e Ramondino, vittoria sulla Virtus Bologna Serata da favola per la matricola allenata dal coach avellinese, che supera i campioni d'Italia

La Bertram Tortona stende la Virtus Bologna. Notte da favola per la matricola allenata da Marco Ramondino: il roster guidato dal coach avellinese supera i campioni d'Italia in carica con il risultato di 93-76. Parziali progressivi di 20-22, 51-36 e 73-65 con il controllo delle operazioni e la corsa nel finale per il successo della neopromossa a Casale Monferrato. "È stata una partita molto buona, a tratti ottima, e quindi vanno fatti i complimenti ai ragazzi per l’impegno agonistico e l’esecuzione. - ha affermato Ramondino nel post-gara - Stasera vogliamo ringraziare la gente che è venuta al palazzetto, perché l’entusiasmo e la positività che ci hanno trasmesso sono stati importanti. Speriamo di avere questa atmosfera anche nelle prossime occasioni, perché anche stasera ci sono stati alti e bassi ma la percezione era completamente diversa. Il pubblico è stato decisivo e ci ha esaltato nelle giocate che abbiamo fatto, lo sottolineo nuovamente".

LegaBasket Serie A

Sesta Giornata

Bertram Tortona - Virtus Segafredo Bologna 93-76

Parziali progressivi: 20-22, 51-36, 73-65

Tortona: Mortellaro ne, Wright 14, Rota ne, Cannon 6, Tavernelli 10, Filloy 8, Mascolo 12, Severini ne, Daum 18, Cain 10, Macura 15. All. Ramondino

V. Bologna: Cordinier 4, Tessitori, Mannion 15, Pajola ne, Alibegovic 4, Hervey 5, Ruzzier, Jaiteh 8, Alexander, Ceron ne, Weems 28, Teodosic 12. All. Scariolo