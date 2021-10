Serie B, Del Fes Avellino ko anche a Ragusa (95-71) Andrea Sorrentino è il top-scorer di serata con 29 punti per la Virtus Kleb

La Del Fes rimedia la quarta sconfitta in cinque uscite di campionato. La squadra avellinese va ko a Ragusa contro la Virtus Kleb con il risultato finale di 95-71. Nella gara valida per la quinta giornata del girone D di Serie B la Del Fes subisce un parziale di 34-14 nel terzo quarto, che determina la fine dei giochi per gli ultimi dieci minuti di gara. Andrea Sorrentino è il top-scorer di serata con 29 punti per Ragusa. Alla Del Fes non bastano i 21 punti di Alessandro Marra.

Serie B - Girone D

Quinta Giornata

Virtus Kleb Ragusa - Del.Fes Avellino 95-71

Parziali: 19-23, 20-14, 34-14, 22-20

Ragusa: Sorrentino 29 (2/4, 6/8), Rotondo 18 (7/13, 0/0), Da Campo 17 (5/7, 1/4), Canzonieri 10 (1/1, 2/3), Chessari 8 (0/3, 2/2), Picarelli 6 (1/2, 1/3), Ianelli 6 (0/2, 2/3), Salafia 1 (0/1, 0/0), Ugochukwu (0/1, 0/2), Mirabella (0/1, 0/0), Festinese.

Avellino: Marra 21 (7/10, 2/2), Mavric 16 (6/6, 1/2), Basile 9 (3/9, 0/6), D'Andrea 9 (4/6, 0/0), Spizzichini 8 (3/6, 0/3), Agbogan 8 (0/1, 2/4), Ense (0/1, 0/1), Cepic, Venga (0/1, 0/0), De Lucia.

