Del Fes, squalifica di un turno per Spizzichini "Proteste avverso le decisioni arbitrali e comportamento irriguardoso nonché offensivo"

Un turno di squalifica per il lungo della Del Fes Avellino, Stefano Spizzichini. "Proteste avverso le decisioni arbitrali e comportamento irriguardoso nonché offensivo", si legge nei provvedimenti disciplinari pubblicati dalla LNP e definiti dal giudice sportivo, Maddalena Tirico. Ammonizione per l'ultima avversaria della squadra irpina, la Virtus Kleb Ragusa "per malfunzionamento delle attrezzature obbligatorie (malfunzionamento del cronometro di gara, che causava un ritardo di 4 minuti nell'inizio della gara)" e anche un monito per il club siciliano. "Si diffida la società a rendere perfettamente udibile il suono della sirena dei 24 secondi e a potenziare l'intensità luminosa dei Led del tabellone centrale": ecco la richiesta della FIP e della LNP alla società ragusana.

Ecco il testo ufficiale dei provvedimenti disciplinari per il quinto turno della Serie B