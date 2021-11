La Sandro Abate beffa il Polistena: 2-2 al Polivalente di Lazzaro Un punto a testa nella gara valida per la settima giornata di Serie A

La Sandro Abate ci crede e conquista un importante pareggio contro la Cormar Polistena nell’esordio in panchina di mister Scarpitti. La gara, valida per la settima giornata nel campionato di Serie A, è terminata sul risultato finale di 2-2. Gli irpini soffrono e subiscono le reti di Maluko e Diogo, ma nel finale si rialzano e, grazie a due finalizzazioni di Ramon deviate da Arcidiacone, portano a casa un prezioso punto, salendo a quota 11 in graduatoria. Testa alla prossima sfida contro la Ciampino Aniene, in programma venerdì, al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 20,30.

Primo tempo – Nessun’azione pericolosa nei primi minuti di gioco da parte di entrambe le compagini. La Sandro Abate, dopo 5 minuti dal fischio d’inizio, rischia di subire un calcio di rigore a causa di un presunto contatto tra Thiago Perez e Maluko in area, ma il direttore di gara ha giudicato simulazione l’azione del pivot della Cormar Polistena. I verdeazzurri, nei minuti seguenti, si rendono minacciosi senza, però, ottenere i risultati sperati. Al contrario, subiscono la prima rete del match: è Maluko a sorprendere gli irpini su rimessa laterale battuta da Diogo. È 1-0 dopo 11 minuti e 16 secondi giocati ed è subito time-out per la formazione di mister Scarpitti. Aumenta la pressione della Sandro Abate contro una fiduciosa Cormar Polistena, che riesce a tener testa alle azioni pericolose degli ospiti. Preziose occasioni per gli irpini negli ultimi secondi prima dell’intervallo, ma Parisi abbassa la saracinesca e vieta ad Abate e compagni di rientrare in partita. Squadre a riposo sul parziale di 1-0.

Secondo tempo – Pressing alto della Sandro Abate che cerca la rete del pareggio, ma non riesce a concretizzare e concede anche un calcio di rigore alla Cormar Polistena con un fallo di Richar su Vinicius. È Diogo a spiazzare Thiago Perez e a insaccare la rete del 2-0. Lottano ancora gli irpini, che, però, sono costretti a fare i conti con un attento Parisi. Mister Scarpitti, a circa 5 minuti dal triplice fischio, schiera Richar nel ruolo di power-play riuscendo a trovare il pareggio grazie a due finalizzazioni di Ramon deviate da Arcidiacone. La Sandro Abate ci crede ma non c’è più tempo. Il match termina sul risultato finale di 2-2 al Polivalente Bruno Attinà di Lazzaro.

Il tabellino.

Cormar Polistena – Sandro Abate 2-2

Marcatori: pt 11’16” Maluko; 5’06” Diogo (rig.), 15’39” aut. Arcidiacone, 18’30” aut. Arcidiacone

Cormar Polistena: Parisi, Creaco, Maluko, Diogo, Vinicius, Arcidiacone, Eric, Ique, Juninho, Prestileo, Minnella, Multari, Parisi. All. Rinaldi.

Sandro Abate: Thiago Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Petrillo, Festa, De Luca, Ramon, Richar, Danicic, Suazo, Guennounna, Rizzo. All. Scarpitti.

Note: Ammoniti: Maluko, Danicic, Suazo, Vinicius, Richar, Juninho, Creaco, Ramon, Abate.

Arbitri: Federico Beggio (Padova), Giovanni Beneduce (Nola). Crono: Francesco Saverio Mancuso (Vibo Valentia).