Del Fes ancora senza Hassan, vigilia del derby con Salerno La guardia/ala: "Non ci sarò, ma abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile da parte del tifo"

È la vigilia di Del Fes Avellino - Virtus Arechi Salerno. Il derby del PalaDelMauro, in programma domani (palla a due alle 18) sarà vissuto senza la tifoseria ospite: trasferta vietata con il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Salerno. Domani sarà la prima di Giovanni Benedetto sulla panchina della Del Fes. Il tecnico calabrese, ex della sfida, ha preso il posto del dimissionario, Rodolfo Robustelli, e non potrà contare su Norman Hassan. La guardia/ala, fermo dal match casalingo con il Cus Jonico Basket, in cui aveva rimediato la frattura scomposta del pavimento orbitario inferiore destro, ha saltato la trasferta di Ragusa e seguirà solo da bordocampo anche la gara contro blaugrana: "Sono tornato dal brutto infortunio rimediato nella sfida con Taranto, ma non potrò essere ancora della partita in programma domenica (domani, ndr). - ha affermato Hassan in un video pubblicato dalla Del Fes sui canali ufficiali del club - Mi dispiace perché è un momento difficile per la squadra. Mi sarebbe piaciuto poterla aiutare in qualche modo. Non sarò in campo, però abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile, del nostro tifo, del nostro pubblico al palazzetto".