Karate, Loffredo è campione italiano Cadetti Kumite L'avellinese conquista il tricolore per la categoria 57 kg. Fotino: "Immenso Francesco"

Francesco Loffredo è il nuovo campione italiano per la categoria 57 kg - Cadetti di Kumite. L'atleta della Fotino Academy - ASD Shizoku Karate Avellino ha conquistato il tricolore superando in finale Fabrizio Giordano dell'ASD Talarico Karate Team. L'irpino saluta il PalaPellicone di Ostia con il titolo italiano, che torna nella società avellinese, guidata dal maestro, Emilio Fotino. Loffredo firma l'impresa, che pone l'attenzione massima della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) sull'allievo del club irpino. Grande soddisfazione per Fotino, che sottolinea il percorso sviluppato da Loffredo: "È stato il terzo anno in cui si giocava il titolo italiano. - ha spiegato il maestro avellinese - Immenso Francesco come tutti i i miei lupi irpini".

I risultati - Kumite - Cadetti 2021

Kumite maschile 57 kg

1 Francesco Loffredo - ASD Shizoku Karate Avellino

2 Fabrizio Giordano - ASD Talarico Karate Team

3 Michael Innocenti - ASD Rembukan Karate Villasmundo

3 Riccardo Guerra - Academy Ponte di Piave

Kumite femminile 54 kg

1 Sara Cristina Tancau - ASD Talarico Karate Team

2 Francesca Giraldi - ASD Esercito Paracadutisti Folgore

3 Gaia Servo - ASD Champion Center La Scampia Che Vince

3 Asia Bifulco - ASD Champion Center La Scampia Che Vince

Kumite femminile 68 kg

1 Carlotta Montebello - ASD Talarico Karate Team

2 Rebecca Sammarco - ASD Talarico Karate Team

3 Paola Giordani - ASD Karate Club Savona

3 Noemi Bocchiola - ASD Karate Pozzuolo

Kumite femminile +68 kg

1 Gioia Colangelo - ASD Budokan Karate Campobasso

2 Anna Occhiolini - Polisportiva Virtus Archiano

3 Michela Doccu - ASD World Wellness Karate Sorso

3 Roberta Scavezzoni - ASD ASI Karate Veneto Centro Noale

Kumite maschile 52 kg

1 Guido Squillante - APD Shirai Club S. Valentino

2 Daniel Antonio Di Bari - ASD Kyohan Simmi Bari

3 Andrea Odello - ASD Karate Club Savona

3 Bruno Sorpreso - ASD Pielle

Kumite maschile 63 kg

1 Federico Colonnese - SSD Supreme

2 Alvise Toniolo - SSD Sport Target

3 Pasquale Lionetti - ASD Karate Team Capasso

3 Matteo Spiazzi - ASD Karate Team 1999