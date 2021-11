Basket, Serie B: Virtus Arechi vincente ad Avellino. Del Fes ko 65-75 Vittoria esterna per il roster di coach Di Lorenzo. Bonaccorso è il top-scorer con 16 punti

Il derby del PalaDelMauro è della Virtus Arechi Salerno. La squadra blaugrana vince ad Avellino contro la Del Fes con il risultato di 65-75. Parziali di 13-20, 14-24, 17-11, 21-20 con il tentativo di allungo netto per gli ospiti al 20' e il rientro dei padroni di casa nel terzo quarto, che non basta alla squadra allenata per la prima volta da Giovanni Benedetto. Esordio con sconfitta per il tecnico calabrese, nuovo coach della Del Fes, ufficializzato solo giovedì scorso. Vittoria esterna per il roster di coach Giampaolo Di Lorenzo con Antongiulio Bonaccorso da 16 punti, miglior realizzatore del match.

Serie B - Girone D

Sesta Giornata

Del Fes Avellino - Virtus Arechi Salerno 65-75

Parziali: 13-20, 14-24, 17-11, 21-20

Avellino: D'Andrea 14 (7/9, 0/0), Basile 14 (3/6, 2/5), Agbogan 13 (1/7, 2/3), Marra 12 (6/11, 0/5), Venga 6 (3/5, 0/0), Mavric 4 (2/2, 0/2), Cepic 2 (1/3, 0/1), Ense (0/1, 0/0), De Lucia, Crispino. All. Benedetto.

Salerno: Bonaccorso 16 (1/2, 3/3), Mennella 11 (4/5, 0/1), Coltro 10 (2/3, 2/5), Rajacic 9 (0/0, 2/6), Marini 8 (1/4, 2/3), Rinaldi 7 (1/3, 1/2), Valentini 7 (3/5, 0/1), Cimminella 7 (1/3, 1/1), Romano, Caiazza. All. Di Lorenzo.