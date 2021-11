Mercato, ma non solo: Benedetto prova a rilanciare la Del Fes Avellino Richiesta di extrasforzo da parte del nuovo coach alla squadra e attesa di una nuova pedina

Penultima con una sola vittoria in 6 gare: ecco il dato allarmante, che arriva direttamente dalla classifica per la Del Fes Avellino. La società irpina ha operato il cambio in panchina dopo le dimissioni di Rodolfo Robustelli e Giovanni Benedetto ha fatto il suo esordio nella gestione tecnica con il ko contro la Virtus Arechi Salerno in una sfida che ha offerto alcuni segnali, da trasformare subito in aspetti concreti nell'immediato. Nel commento post-gara, lo stesso Benedetto ha sottolineato il buon secondo tempo giocato contro i blaugrana, a maggior ragione con le assenze di Norman Hassan e Stefano Spizzichini, ma ha anche aggiunto che il valore espresso nel tentativo di rimonta non può bastare.

Inizia una settimana di lavoro molto dura con la richiesta di extrasforzo da parte nel nuovo coach alla squadra. Saranno giorni molto intensi sul parquet del PalaDelMauro per determinare il cambio di passo utile all'interno del roster, che dovrà mostrarsi competitivo per reggere l'urto delle avversarie del girone. Domenica la Del Fes sarà di scena a Porto Empedocle per sfidare la Moncada Energy Agrigento, una delle squadre al secondo posto del girone D. Benedetto spera di recuperare qualche pedina e attende novità dal mercato. La chiave può essere l'esterno che, di fatto, manca per caratteristiche alla squadra.