Del Fes Avellino, testa ad Agrigento: domenica la sfida con la Fortitudo Basket, Serie B. La squadra siciliana è reduce dalla vittoria ottenuta a Monopoli

Con l'obiettivo di ritrovare Norman Hassan e Stefano Spizzichini: si avvicina la trasferta di Porto Empedocle per la Del Fes Avellino, che domenica sarà ospite della Fortitudo Agrigento. La squadra siciliana è reduce dalla vittoria ottenuta a Monopoli con il Lapietra. Finale di 65-74 nella sesta giornata del girone D di Serie B con i 16 punti di Santiago Bruno, i 14 di Albano Chiarastella e altri tre uomini in doppia cifra. "Non abbiamo probabilmente giocato la nostra miglior partita dal punto di vista tecnico, ma abbiamo dimostrato solidità nella fase di gioco in cui sapevamo di dover fare la differenza, cioè la difesa. - ha spiegato il coach di Agrigento, Michele Catalani - Giocavamo in un campo non facile e contro una squadra che doveva riscattarsi dopo alcuni risultati negativi ed era obbligata a vincere. Dopo una prima parte di gara equilibrata abbiamo giocato un terzo periodo convincente. Nel finale abbiamo faticato contro la loro zona ma i ragazzi hanno avuto il merito di controllare i possessi decisivi. Avremmo voluto fare una partita più ordinata, ma si è visto da parte di tutti il desiderio di portare a casa una vittoria che ci aiuta a dare continuità al nostro percorso".