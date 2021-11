Verso Agrigento - Del Fes, Benedetto: "Mi aspetto una crescita costante" Via libera per il rientro graduale all’attività agonistica per Hassan

Domenica, con palla a due alle 18, la Del Fes Avellino sarà di scena al PalaMoncada di Porto Empedocle per la prima di due due trasferte consecutive. Prima la Fortitudo Agrigento, poi la Partenope Sant'Antimo (sabato 20 con palla a due alle 19) per la squadra irpina, che punta al cambio di passo con coach Giovanni Benedetto in panchina. "Affronteremo due formazioni molto buone, ben costruite. Agrigento è tra le favorite del girone. - ha spiegato il tecnico della Del Fes - Il quintetto è pieno di esperienza e talento. Mi aspetto dei passi in avanti da parte della mia squadra con la speranza di poter recuperare fisicamente quasi tutti. Avremo con noi Spizzichini e sarà l'opportunità per capire, passo dopo passo, con il ritorno di chi oggi è assente, se si riuscirà a migliorare la qualità del gioco, che al momento non esprimiamo. Mi aspetto dei piccoli passi in avanti per atteggiamento e qualità del gioco sia dal punto di vista offensivo che difensivo". Coach Benedetto attende anche il rientro di Norman Hassan, fermo dalla sconfitta casalinga contro Taranto. Al termine della visita di controllo al secondo policlinico di Napoli, nel dipartimento di chirurgia maxillo-facciale, diretto dal professore, Luigi Califano, la guardia/ala ha ricevuto il via libera per il rientro graduale all’attività agonistica. "Hassan proseguirà nel percorso riabilitativo con lo staff medico e il preparatore atletico finalizzato al rientro in campo", si legge nella nota ufficiale della Del Fes.