Ciampino Aniene gioca a tennis con la Sandro Abate: 1-6 Portuga e Joao Salla strapazzano gli irpini al terzo ko stagionale

Amaro ko per la Sandro Abate contro la Ciampino Aniene nell’esordio al PalaDelMauro di mister Scarpitti. La gara, valida per l’ottava giornata nel campionato di Serie A, è terminata sul risultato finale di 1-6. Per i verdeazzurri a segno Richar; doppietta di Portuga e quaterna di Joao Salla per la formazione allenata da mister Ibanes. I verdeazzurri, fermi a quota 11 punti in classifica, arrivano a tre sconfitte dall’inizio della regular season, tutte sul parquet casalingo. Per Abate e compagni, all’orizzonte, il derby contro il Real San Giuseppe alla Sky Arena di Salsomaggiore. Start alle 18,30.

Primo tempo – Inizia sottotono la Sandro Abate, che commette un errore difensivo e subisce subito la prima rete. Portuga, dopo 1 minuto e 55 secondi dal fischio d’inizio, approfitta di una ripartenza dopo un calcio d’angolo a favore degli irpini e porta i suoi sullo 0-1. I verdeazzurri, dopo circa tre minuti, pagano caro ancora un’altra distrazione: questa volta a far male è Joao Salla, da corner, che beffa Thiago Perez e segna la rete dello 0-2. La Sandro Abate aumenta i giri e si rende più pericolosa per tentare di rientrare in partita. Dopo un’occasione da gol da palla inattiva che termina con il palo di Lolo Suazo, gli irpini riescono ad accorciare le distanze con Richar. Decisivo il destro da posizione defilata, dove Casassa non ha potuto far nulla. Il risultato parziale è sull’1-2 quando il cronometro segna 12 minuti e 9 secondi. Successivamente, occasioni da parte di entrambe le squadre che, però, non riescono a finalizzare.

Secondo tempo – Tenta l’assedio la Sandro Abate in avvio di ripresa, ma la grinta non basta e subiscono la rete del tris della Ciampino Aniene. Ancora Joao Salla a sorprendere l’estremo difensore irpino. È 1-3 dopo 6 minuti e 38 secondi dall’inizio del secondo tempo al PalaDelMauro. Gli ospiti sono cinici e trovano anche il triplo vantaggio sulla formazione allenata da mister Scarpitti: è nuovamente Portuga a insaccare la sfera nell’angolo della porta. Mister Scarpitti tenta il tutto per tutto con Ugherani nel ruolo di portiere di movimento. La Sandro Abate costruisce ma non riesce a trovare il gol. Il power-play schierato dal coach molisano non da i risultati sperati: Joao Salla, a porta vuota, riesce a firmare le due reti successive. È poker del centrale difensivo. Termina sul risultato finale di 1-6.

Il tabellino.

Sandro Abate – Ciampino Aniene Anni Nuovi 1-6

Marcatori: pt 1’55” Portuga, 4’41” Joao Salla, 12’09” Richar; st 6’28” Joao Salla, 7’50” Portuga, 17’16” Joao Salla, 19’12” Joao Salla.

Sandro Abate: Perez, Avellino, Ramon, Ugherani, Abate, Petrillo, Festa, Richar, Bizjak, Dalcin, Pazetti, Suazo, Rizzo, Guennounna. All.: Scarpitti.

Ciampino Aniene Anni Nuovi: Casassa, Divanei, Wilde, Joao Salla, Portuga, Raubo, Pina, Guti, Pilloni, Sonnino, Ganzetti, Ferretti, De Filippis, Buricca. All.: Ibañes.

Note: Espulso Jhons (dalla panchina). Ammoniti: Joao Salla, Abate, Guti, Pilloni, Divanei.

Arbitri: Nicola Acquafredda (Molfetta), Carmine Genoni (Busto Arsizio). Crono: Salvatore Minichini (Ercolano).