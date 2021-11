Coni Avellino, lunedì la consegna delle benemerenze sportive Riecco l'appuntamento classico di fine anno, organizzato dal delegato provinciale, Giuseppe Saviano

Torna in presenza la consegna delle benemerenze sportive. Lunedì, alle 17.30, sarà cerimonia di premiazione nella Palazzina Bubbles del Country Sport di Picarelli in contrada Valle Santa Caterina. Riecco l'appuntamento classico di fine anno, organizzato dal Coni Avellino e dal suo delegato, Giuseppe Saviano. Le benemerenze sportive saranno consegnate anche dal presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli.

La cerimonia sarà l'occasione per una sintesi dell'anno solare sportivo nel capoluogo e nella provincia di Avellino con il rinoscimento agli atleti, alle società e ai dirigenti di tutti i comuni irpini protagonisti in ambito regionale, nazionale e internazionale negli ultimi dodici mesi. Per la partecipazione all'evento in presenza saranno obbligatori il green pass e la mascherina.

Foto: ufficio stampa Coni Avellino