Del Fes, Benedetto: "Due match casalinghi da sfruttare al massimo" Il coach della squadra avellinese: "Diventano due gare fondamentali da portare a casa"

Domenica la sfida con il Lapietra Monopoli, poi il derby contro la Virtus Bava Pozzuoli. Due match consecutivi al PalaDelMauro e sono punti pesanti in palio per la Del Fes Avellino. "È il nostro secondo inizio di campionato. Il torneo permette sempre delle opportunità e il campo garantisce sempre una nuova opportunità per cancellare quanto mancato in precedenza. - ha spiegato il coach degli irpini, Giovanni Benedetto - Ogni quarto di gioco, ogni minuto offre una possibilità. Per noi arrivano due gare casalinghe fondamentali. Vogliamo tornare alla vittoria. Sapevo di arrivare in un momento difficile, in un periodo in cui la squadra non era al completo. Nella mia terza gara abbiamo ritrovato Hassan, ma reduce da pochi giorni di allenamento. Ha avuto qualche giorno in più per lui, ma abbiamo delle difficoltà per altri giocatori. Poco importa. Chiederò a tutti di essere in campo nonostante le varie problematiche, anche importanti, che qualche giocatore si porta dietro. Diventano due gare fondamentali da portare a casa e abbiamo l'opportunità di tornare alla vittoria. Guardiamo alle prossime due domeniche come due occasioni per vincere".