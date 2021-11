La Del Fes Avellino torna alla vittoria: battuta Monopoli 70-54 Hassan e Spizzichini per il secondo successo stagionale. Pugliesi raggiunti a quota 4

La Del Fes Avellino si rilancia nel primo di due match casalinghi consecutivi. La squadra irpina ha superato il Lapietra Monopoli con il finale di 70-54 nel match valido per il nono turno del girone D di Serie B. Altalena di emozioni, ma la Del Fes domina in particolar modo nel secondo quarto, decisivo per la seconda vittoria stagionale. Norman Hassan e Stefano Spizzichini sono stati i protagonisti della vittoria avellinese su Monopoli. La Del Fes raggiunge il Lapietra a quota 4, utile per il penultimo posto condiviso nel girone D.

Serie B - Girone D

Nona Giornata

Del Fes Avellino - Lapietra Monopoli 70-54

Parziali: 7-13, 23-7, 16-22, 24-12

Avellino: Hassan 16 (2/7, 4/5), Spizzichini 15 (6/10, 0/1), Marra 12 (2/6, 2/2), Agbogan 10 (2/2, 2/4), Basile 6 (1/4, 1/4), Mavric 6 (3/6, 0/1), Ense 3 (0/1, 1/2), D'Andrea 2 (0/3, 0/1), Venga, Ciampa, Cepic.

Monopoli: Visentin 12 (4/6, 0/0), Ragusa 11 (4/8, 0/0), Lombardo 10 (1/7, 1/4), Sabbatino 9 (1/5, 1/3), Annese 8 (1/4, 2/4), Torresi 2 (1/4, 0/2), Laquintana 2 (1/4, 0/2), Albertini, Muolo, Laquintana, Bellantuono.