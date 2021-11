Sandro Abate, Ramon ai saluti: accordo con la Fortitudo Pomezia Ufficializzato il trasferimento del laterale brasiliano

Ramon Bueno Ardite lascia la Sandro Abate. Il laterale classe ’83, arrivato nel club irpino nel mercato estivo, proseguirà la sua carriera nella Fortitudo Pomezia 1957, squadra romana militante nel campionato di Serie A2 (girone C). Il brasiliano, nella sua breve esperienza in maglia verdeazzurra, ha firmato 5 reti in 9 presenze. La Sandro Abate, nel comunicato, ringrazia e augura al giocatore ogni fortuna professionale e personale. Sponda romana, si tratta del secondo colpo da novanta: prima di Ramon, è stato ufficializzato l’arrivo tra i pali di Francesco Molitierno.