Del Fes, caccia al bis nel derby con Pozzuoli La società irpina ha lanciato anche un'iniziativa per la gara contro i puteolani

La Del Fes Avellino ha chiuso la striscia negativa battendo il Lapietra Monopoli tra le mura amiche del PalaDelMauro. La squadra di coach Giovanni Benedetto ha superato i pugliesi nel primo di due match casalinghi consecutivi, spartiacque nel contesto stagionale della nuova società avellinese. Il tecnico calabrese ha centrato la prima vittoria e per la crescita della Del Fes tanto passerà per i quaranta minuti del prossimo turno, in programma domenica (ore 18) al PalaDelMauro. Il roster irpino ospiterà la Virtus Bava Pozzuoli per il derby campano, uno dei due fissati nella decima giornata del girone B di Serie B. La Del Fes andrà a caccia del primo bis e della continuità tra difesa e attacco nel piano di risalita della classifica contro i puteolani, allenati dall'ex Scandone, Valerio Spinelli, dall'ottimo avvio stagionale, ma ora reduci da alcuni stop improvvisi. La società irpina ha lanciato anche un'iniziativa per il derby. "Se abbiamo vinto è anche grazie a tutti voi che ci avete supportato al PalaDelMauro. Domenica avremo di nuovo bisogno di te. Vieni al palazzetto al prezzo promozionale di 5 euro": così la Del Fes attende numeri importanti anche sugli spalti dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari.