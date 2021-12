Sandro Abate, Comella: "Pronti per aprire un nuovo ciclo" Così il direttore sportivo in vista della gara contro il Pesaro

La Sandro Abate si appresta ad affrontare l’undicesima giornata nel campionato di Serie A di futsal. Abate e compagni scenderanno sul parquet del PalaFiera per la sfida contro i campioni d’Italia in carica dell’Italservice Pesaro. Start alle 20. Gli irpini, a secco di punti da tre match, sono a caccia di una vittoria per allontanarsi dalle zone calde della graduatoria, mentre, i biancorossi vogliono continuare ad inseguire la capolista solitaria Syn-Bios Petrarca. I ragazzi di mister Scarpitti stazionano all’undicesimo posto con 11 punti con una difesa che preoccupa: sono 38 i gol subiti a fronte dei 27 fatti. Sono 17, invece, quelli incassati da Tonidandel e compagni, che viaggiano al secondo posto in classifica con 21 punti, a +1 sia dalla Ciampino Aniene, sia dall’Opificio 4.0 CMB Matera.

A scandire l’attesa il direttore sportivo Vinicio Comella: “C’è stato un momento della stagione in cui per cause di forza maggiore abbiamo dovuto resettare il percorso fatto inizialmente. In questo momento noi abbiamo le competenze per poter riprendere il percorso che ci consentirà di tornare dove meritiamo. In quattro anni ci può stare di vivere il primo periodo negativo. Ora si apre un altro ciclo, la società ha voglia e disponibilità per poter portare giocatori che fanno al caso del nuovo allenatore. Mercato? La società ovviamente deve fare qualcosa. Essendo il campionato livellato, il calciomercato risulta essere strano. Le squadre aspettano fino all’ultimo prima di decidere se liberare un giocatore o meno. Sicuramente la società porterà calcettisti di un livello importante. Ci faremo trovare pronti”.