Del Fes, Benedetto: "Qualche infortunio di troppo, ma testa al derby" Il coach: "La gara è stata preparata, non si può fare nulla sugli infortuni"

Domenica, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, la Del Fes Avellino ospiterà la Virtus Bava Pozzuoli. Gli irpini andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo il successo sul Lapietra Monopoli, che ha determinato lo stop alla striscia negativa. “Nemmeno in questa settimana abbiamo potuto lavorare in tranquillità. - ha spiegato il tecnico degli irpini, Giovanni Benedetto - Abbiamo Marra e Basile con alcuni problemi e speriamo di recuperare almeno uno dei due. Me lo auguro, altrimenti saremo costretti a fare a meno di due pedine. Ci avviciniamo alla gara con diversi problemi. La gara è stata preparata, non si può fare nulla sugli infortuni e devi far fronte alle difficoltà con chi è a disposizione per la gara di domenica”.

Su Pozzuoli: “Il cammino dei prossimi avversari è la riprova del campionato equilibrato in Serie B. Si può vincere e perdere contro chiunque. - ha aggiunto Benedetto - Pozzuoli è una buona squadra. Ha due giocatori che conosco bene perché li ho allenati. Ha il coach che ho avuto il piacere di allenare a Reggio Calabria, che conosce bene la pallacanestro e due giocatori di altissimo livello. La squadra ha un quintetto importante. Giocano bene, sono estremamente atletici e veloci. Hanno avuto qualche battuta d'arresto, ma come è capitato a noi accade ad altre squadre. Il campionato è estremamente livellato”.

Sulla continuità di squadra: "Abbiamo la necessità di poter lavorare insieme. Non ci capita perché abbiamo gli infortunati e questo è un problema importante. Stiamo lavorando bene anche in sotto numero, ma c'è la necessità di stare insieme, di lavorare su alcuni concetti difensivi e offensivi. Vorrei farli assimilare in allenamento per presentarli in gara con più semplicità”.