Sandro Abate, la crisi continua: ko a Pesaro per 3-1 Gli irpini resistono un tempo, nella ripresa i marchigiani si impongono al PalaFiera

L’Italservice Pesaro si impone e manda ko la Sandro Abate. Il match, valido per l’undicesima giornata nel campionato di Serie A, è terminato sul risultato finale di 3-1. Per i biancorossi doppietta di Borruto e rete di Honorio; di Bizjak il gol degli irpini. Prosegue il periodo buio dei verdeazzurri, che incassano la quarta sconfitta consecutiva e restano a 11 punti in graduatoria. Testa al turno infrasettimanale contro la Vitulano Drugstore Manfredonia, in programma mercoledì, al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 20.

Primo tempo - Avvio di gara aggressivo da parte dei padroni di casa. La Sandro Abate è costretta a difendere sin dal fischio d’inizio la propria metà campo e lo fa nel migliore dei modi. Il possesso palla è quasi totalmente di marca biancorossa: il quintetto di mister Colini, nonostante le molteplici occasioni, non riesce a sbloccare il risultato. Complice anche qualche parata provvidenziale di Thiago Perez, gli irpini resistono agli assalti di Tonidandel e compagni riuscendo a creare anche qualche azione pericolosa che, però, non si è concretizzata. Squadre a riposo sullo 0-0.

Secondo tempo – L’Italservice Pesaro parte con il turbo anche nella ripresa ed è subito show di Borruto. Il pivot, in tre minuti, firma la doppietta e complica la gara agli irpini. La formazione di mister Scarpitti tenta subito di rientrare in partita e approfitta di alcuni errori commessi dai padroni di casa senza capitalizzare. Procede l’assedio dei padroni di casa e, a 4 minuti e 30 secondi dal triplice fischio, il tecnico irpino schiera Ugherani nel ruolo di portiere di movimento. È Bizjak ad accorciare le distanze a 32 secondi dal termine del match, ma a chiuderla è Honorio, che mette un’ipoteca sulla vittoria. Termina 3-1 al PalaFiera.

Il tabellino.

Italservice Pesaro – Sandro Abate 3-1

Marcatori: st 1’20” Borruto, 2’28” Borruto, 19’28” Bizjak, 19’57” Honorio.

Italservice Pesaro: Espindola, Fortini, Borruto, Taborda, Cuzzolino, Ferraresi, D'Ambrosio, Tonidandel, Honorio, De Oliveira, Bolo, De Luca, Vesprini, Cianni. All. Colini.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Petrillo, De Luca, Richar, Bizjak, Pazetti, Danicic, Rizzo. All. Scarpitti.

Note: Ammoniti: Tonidandel.

Arbitri: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Simone Micciulla (Roma 2). Crono: Lorenzo Cursi (Jesi).