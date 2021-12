Karate, Youth League: Loffredo convocato dalla Nazionale Fotino Academy, un azzurro e altri cinque atleti del club irpino a Jesolo

Si avvicina la coppa del mondo giovanile, la Youth League WKF/FIJLKAM di Karate, in programma a Jesolo da giovedì a domenica e l'atleta della Fotino Academy by Shizoku Karate Avellino, Francesco Loffredo, è stato convocato dalla nazionale italiana FIJLKAM per la categoria Cadetti Kumite Maschile -57 kg. Il club diretto da Emilio Fotino, che nelle scorse ore ha ricevuto il riconoscimento di cintura nera settimo Dan, si presenterà in terra veneta con altri 6 atleti: Giulia Silvestro, Emanuele De Stefano, Francesco Accomando, Mario Iannuzzi, Nicola Manzione e Pasquale Rastiello.

WKF/FIJLKAM Youth League

Jesolo (9/12 dicembre)

"Fotino Academy by Shizoku Karate Avellino since 1970"

?Giulia Silvestro: Kumite Individual Female U21 +68 e Seniors +68

Emanuele De Stefano: Cadet Kumite Male -57 Kg

Francesco Accomando: Junior Kumite Male -61 Kg

Mario Iannuzzi: Junior Kumite Male -68 Kg

Nicola Manzione: Junior Kumite Male -76 Kg

Pasquale Rastiello: Junior Kumite Male 76+ Kg

Francesco Loffredo: Cadet Kumite Male -57 Kg

(convocato dalla Nazionale Italiana FIJLKAM)

Foto: ufficio stampa Fotino Academy by Shizoku Karate Avellino