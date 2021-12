Il derby è di Pozzuoli: Del Fes Avellino ko 56-67 Basket, Serie B: Antonio Gallo è il miglior realizzatore per la Virtus con 19 punti

La Virtus Bava Pozzuoli passa al PalaDelMauro. La Del Fes Avellino non trova la seconda vittoria consecutiva, rimedia l'ottava sconfitta in dieci gare di campionato. Finale di 56-67 per i puteolani di coach Valerio Spinelli, che tornano al successo. Pozzuoli firma la vittoria producendo il massimo sforzo nel secondo quarto per il 22-30 che risulta spartiacque all'intervallo. Alla Del Fes non bastano i 20 punti di Stefano Spizzichini e gli 11 di Allen Agbogan. Norman Hassan sbaglia da oltre l'arco (1/10 al tiro da 3) e la percentuale al tiro costa carissimo alla squadra di coach Giovanni Benedetto. Antonio Gallo è il top-scorer per la Virtus con 19 punti: quota 10 per i flegrei, penultimo posto in classifica per la Del Fes.

Serie B - Girone D

Decima Giornata

Del Fes Avellino - Bava Pozzuoli 56-67

Parziali: 13-15, 9-15, 18-19, 16-18

Avellino: Spizzichini 20 (6/8, 0/0), Agbogan 11 (1/1, 3/8), Hassan 7 (1/2, 1/10), Mavric 7 (3/5, 0/0), D'Andrea 6 (3/7, 0/0), Marra 3 (0/1, 1/7), Basile 1 (0/1, 0/3), Ense 1 (0/0, 0/1), Cepic, Venga, Spagnuolo. All. Benedetto.

Pozzuoli: Gallo 19 (5/7, 1/3), Caresta 12 (3/5, 2/6), Gaye 11 (3/4, 1/4), Longobardi 11 (1/2, 3/4), Rossi 8 (2/6, 1/10), Thiam 6 (2/4, 0/0), Manojlovic, Esposito, Sequani, Cagnacci. All. Spinelli.