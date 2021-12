Festa: "Il PalaDelMauro sarà ambiente accogliente per atleti e pubblico" Il primo cittadino: "Sarebbe importante per lo sport, ma direi anche per il Comune di Avellino"

A margine della presentazione del libro "Il ritorno degli dei" di Marino Bartoletti, a Pietrastornina, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, si è espresso anche sul PalaDelMauro, dove la pioggia, dal soffitto al parquet, ma non solo, resta uno dei problemi da risolvere per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari: "Nonostante le esigue risorse economiche, a fronte delle ingenti somme che occorrerebbero per gestire il PalaDelMauro, stiamo provvedendo a realizzare un ambiente quanto più accogliente possibile per gli atleti e per il pubblico. - ha spiegato il primo cittadino - Ricordiamo, inoltre, che con il basket c'è il futsal: quindi un palazzetto che abbiamo aperto a tutte le discipline sportive. Speriamo che si riesca anche a riaprirlo al pubblico. Sarebbe importante per lo sport, ma direi anche per il Comune di Avellino".