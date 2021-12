Del Fes, Benedetto: "A Molfetta voglio la giusta cattiveria" Alle 18 la sfida sul parquet della Pavimaro per la squadra irpina, reduce dal ko con Pozzuoli

La Del Fes Avellino sarà ospite della Pavimaro Molfetta al PalaPoli per l'undicesima giornata del girone D di Serie B. La squadra irpina è reduce dal ko rimediato in casa contro la Virtus Bava Pozzuoli e il coach della Del Fes, Giovanni Benedetto, chiede la svolta al gruppo dal punto di vista caratteriale e tecnico: "Mi aspetto voglia di fare, una capacità di reazione importante, la rabbia, la cattiveria in più. - ha spiegato il tecnico degli avellinesi - È necessario affrontare tutte le gare in trasferta, a maggior ragione in Serie B, con cattiveria sportiva, rabbia, voglia da mettere in campo per tutti i quaranta minuti. Molfetta è una squadra importante, fatta bene, che ha avuto un buon inizio e che nelle ultime gare ha perso qualche punto, qualche partita in casa vincendone solo una contro Formia. Devono anche loro riprendere la via che hanno tracciato all'inizio e sono convinto che affronteremo una squadra determinata, vogliosa di prendersi due punti in classifica, visto che giocano anche in casa".

Rush finale del 2021 - "È una squadra molto bene attrezzata. Mi aspetto punti. - ha aggiunto Benedetto - La classifica piange e abbiamo necessità di fare punti e vittorie. C'è poco altro da aggiungere. Abbiamo bisogno di portare punti e poter arrivare a Natale con il maggior numero di punti e per affrontare il finale dell'andata e tutto il ritorno con uno spirito diverso e una classifica diversa".