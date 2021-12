Basket, finale amaro per la Del Fes: Molfetta vince 81-79 Ko negli istanti conclusivi per la squadra allenata da coach Benedetto

La Del Fes Avellino sfiora il primo successo esterno, vince nettamente il primo quarto e sembra fuggire nel corso del secondo, ma subisce la lenta rimonta della Pavimaro Molfetta, che supera la squadra irpina nei secondi finali. Alla Del Fes non bastano i 20 punti di Norman Hassan e i 18 di Alessandro Marra. La squadra pugliese vince con quattro uomini in doppia cifra. Rimpianti per gli avellinesi di coach Giovanni Benedetto, autori di una buona prestazione, che però non è bastata per i primi due punti in trasferta.

Serie B - Girone D

Pavimaro Molfetta - Del Fes Avellino 81-79

Parziali: 18-26, 16-18, 32-23, 15-12

Molfetta: Infante 18 (7/12, 0/0), Villa 17 (2/3, 4/6), Bini 14 (2/4, 3/6), Tassone 14 (1/1, 4/8), Scali 8 (4/6, 0/3), Kekovic 4 (1/2, 0/1), Epifani 3 (0/0, 1/1), Mentonelli 3 (0/2, 1/1), Mezzina, Sasso, Kodra, Caniglia

Avellino: Hassan 20 (4/7, 4/7), Marra 18 (4/6, 3/4), Agbogan 14 (4/4, 2/5), Spizzichini 12 (6/11, 0/0), D'Andrea 11 (4/8, 0/1), Basile 4 (0/3, 1/4), Mavric (0/5, 0/1), Ense, Cepic, Venga.