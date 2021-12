Del Fes, Benedetto: "Decisivo il break subito nel terzo quarto" Il commento del coach della squadra irpina al termine della gara persa a Molfetta

La Del Fes non riesce a conquistare i primi due punti in trasferta. La squadra avellinese sfiora il colpaccio dopo un buonissimo primo tempo, ma subisce tanto nel terzo periodo, decisivo per la vittoria dei pugliesi (81-79) contro il roster allenato da coach Giovanni Benedetto: "Non è questione di rotazioni corte. In settimana abbiamo avuto mille problemi. Stiamo cercando di recuperare giocatori, che oggi non hanno sicuramente i quaranta minuti nelle gambe, ma il problema non è nemmeno quello. Il problema è che abbiamo avuto un terzo quarto difensivamente troppo morbido, dettaglio che la squadra nelle ultime gare non aveva mai presentato. - ha spiegato il tecnico della Del Fes - Abbiamo permesso ai nostri avversari di recuperare a cavallo del primo e del secondo tempo un gap di dieci punti, un parziale importante, con il quale si sono rimessi in partita. È stato questo il problema vero della gara".