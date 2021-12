Sandro Abate, Scarpitti: "Alex ha dato fiducia. Noi verso una nuova identità" Così il c.t. irpino dopo la vittoria casalinga contro la Vitulano Drugstore Manfredonia

Sandro Abate – Vitulano Drugstore Manfredonia 6-2, il commento del tecnico irpino Scarpitti: “Abbiamo avuto un periodo di difficoltà che ha coinciso con delle prestazioni non esaltanti. Nelle ultime due gare ci sono stati segnali di ripresa, la squadra sta assumendo un’identità diversa. Abbiamo perso due giocatori qualitativamente importanti, la società ha fatto un grandioso intervento con Alex. Il suo arrivo ha dato qualcosa che mancava, ha dato fiducia a tutto l’ambiente. È un’ulteriore dimostrazione che la Sandro Abate è viva sia come società, sia come squadra. La volontà della dirigenza è quella di sostituire i due calcettisti che sono andati via, ma lo farà con pazienza. Aspetteremo un’evoluzione del mercato. Final Eight? Noi pensiamo alla singola partita, non è possibile fare calcoli al momento. Il nostro obiettivo è vincerle tutte e vedere fin dove possiamo arrivare. Questo percorso è finalizzato al campionato intero, non solo al girone d’andata. Noi non ci arrendiamo e giochiamo per essere tra le prime otto”.