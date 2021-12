La Sandro Abate torna alla vittoria: 6-2 alla Vitulano Manfredonia Per gli irpini tris del neo-pivot Alex e reti di Bizjak, Dalcin e Avellino

La Sandro Abate torna alla vittoria. I verdeazzurri, dopo quattro sconfitte consecutive, conquistano i tre punti nel match casalingo contro la Vitulano Drugstore Manfredonia. Il match, valido per la dodicesima giornata nel campionato di Serie A, termina sul risultato finale di 6-2. Per la formazione di mister Scarpitti è tripletta del nuovo arrivato Alex, reti di Bizjak, Dalcin, Avellino; Boutabouzi e Cutrignelli firmano i due gol dei biancocelesti. Per Abate e compagni resta accesa una fiammella per le Final Eight: testa alla gara di sabato contro la Meta Catania Bricocity. Appuntamento al PalaCatania con fischio d’inizio alle 16.

Primo tempo – Possesso palla della Sandro Abate per i primi minuti di gioco. La prima occasione degli irpini arriva da una rimessa laterale, ma Dalcin, servito da Ugherani, getta la sfera direttamente sulle mani di Lupinella. Poco dopo, gli ospiti si rendono pericolosi con una ripartenza: Canabarro serve un cioccolatino a Well che, a porta vuota, non insacca la rete del vantaggio. Successivamente, un’altra azione interessante dei biancocelesti, ma Thiago Perez sventa il pericolo effettuando il primo miracolo del match. Spingono ancora i padroni di casa che si avvicinano alla rete dell’1-0 con una punizione: Avellino trova Richar sottoporta che, però, spara la sfera alta sopra la traversa. La fortuna sembra non essere dalla parte degli irpini che, prima con Ugherani, dopo con Alex, colpiscono il palo. Quando il cronometro segna 5 minuti e 36 secondi, gli sforzi della Sandro Abate vengono ripagati: è Bizjak a firmare la rete del vantaggio. I verdeazzurri non vogliono accontentarsi e, a due minuti dall’intervallo, trovano il raddoppio con Dalcin. Ma a chiudere la prima frazione di gioco ci pensa il nuovo arrivato Alex, che firma la sua prima marcatura con la maglia irpina. È 3-0 il parziale al PalaDelMauro.

Secondo tempo – Una cinica Sandro Abate anche nella ripresa. La Vitulano Drugstore Manfredonia vuole rientrare in partita e sfiora la possibilità con una conclusione di Raguso, che termina per un soffio fuori dalla rete. La seconda opportunità di marca foggiana porta la firma di Jaqoud, ma è provvidenziale la parata di Thiago Perez. Match infuocato al PalaDelMauro: a nove minuti dal triplice fischio Well recupera due cartellini gialli con conseguente espulsione. I verdeazzurri approfittano della superiorità numerica e allungano il vantaggio nuovamente con Alex. È 4-0 dopo 13 minuti e 30 secondi. Mister Monsignori schiera Canabarro nel ruolo di portiere di movimento e riesce a trovare la giusta combinazione per rientrare in partita. È Boutabouzi l’autore della rete biancoceleste. La scelta del power-play non consente errori e la Sandro Abate riesce a trarne beneficio: è tripletta di Alex. Il roster irpino termina il bonus falli e concede un tiro libero agli ospiti, che viene poi trasformato da Cutrignelli, ma a chiudere il match ci pensano i verdeazzurri. Dalcin trova il tap-in vincente con Avellino e termina 6-2 al PalaDelMauro.

Il tabellino.

Sandro Abate – Vitulano Drugstore Manfredonia 6-2

Marcatori: pt 16’30” Bizjak, 18’ Dalcin, 19’50” Alex; st 13’30” Alex, 14’50” Boutabouzi, 15’ Alex, 18’ Cutrignelli, 19’ Avellino.

Sandro Abate: Thiago Perez, Abate, Dalcin, Danicic, Avellino, Festa, Fontanarosa, Ugherani, Richar, Bizjak, Alex, Pazetti, Rizzo, Damascato. All. Scarpitti.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Lupinella, Raguso, Boutabouzi, Well, Canabarro, Pesante, Cutrignelli, Persec, Crocco, Boaventura, Foglia, Soloperto, Moretti. All. Monsignori.

Note: Espulsioni: Well per somma di ammonizioni. Ammoniti: Richar, Moretti, Boutabouzi.

Arbitri: Fabrizio Schirripa (Reggio Calabria), Alessandra Carradori (Roma 1). Crono: Giovanni Beneduce (Nola).