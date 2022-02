Il Comune di Mercogliano conferisce un incarico a Bruno Iovino L'esperto di carte federali è pronto a dare un nuovo contributo per il mondo dello sport

Bruno Iovino è stato nominato presidente della Consulta Comunale per lo Sport e lo Spettacolo del Comune di Mercogliano. A stabilirlo il decreto numero 5 del 4 febbraio 2022, a firma del sindaco Vittorio D'Alessio. Un altro mandato per l'esperto di carte federali, con una lunga esperienza nel calcio nazionale, attualmente impegnato in una esperienza nel Napoli Calcio Femminile. Oltre al calcio, Iovino è da sempre in prima linea per garantire la propria professionalità nell'ambito dello sport ed è stato tra le figure di riferimento per quanto riguarda la macchina organizzativa dell'Universiade 2019, tenutasi a Napoli. Iovino resterà in carica per il periodo del mandato sindacale, come previsto da regolamento, mettendosi sin da subito al lavoro per dare il proprio contributo allo sviluppo e alla promozione di iniziative inclusive, che possano permettere alla comunità di Mercogliano di convergere verso una serie di eventi con cui socializzare e venire a contatto con i valori del mondo dello sport e la culutra di quello dello spettacolo.