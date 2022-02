Nuoto Pinnato: non solo atleti, anche giudici di gara dall'Irpinia Il presidente provinciale Carbone: "L'intento è mettere da parte questi anni bui"

Dai risultati ottenuti in vasca in ambito regionale e nazionale al riconoscimento di giudice di gara. Cinque tesserati dell'ASD Sparta di Mirabella Eclano (Amato Palmieri, Lucia e Fabio Carbone, Emilio Giusto, Alex Belmonte) e uno della Oceanika Nuoto di Sturno, Denis Famiglietti, hanno sostenuto e superato l'esame finale per il conseguimento del titolo valido a livello regionale nel settore del nuoto pinnato.

"Ecco l'ulteriore dimostrazione che noi ci siamo. L'Irpinia è sempre presente. - ha sottolineato il presidente provinciale della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), Fabio Carbone - Abbiamo fatto e continueremo a fare l’impossibile per portare avanti questa disciplina sportiva nella nostra terra con l’intento di mettere da parte questi anni bui che hanno condizionato e non poco le nostre attività agonistiche".

Gli atleti irpini di nuoto pinnato sono pronti per i campionati italiani primaverili, in programma da venerdì a domenica nell'impianto olimpico di Lignano Sabbiadoro.