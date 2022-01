Nuoto Pinnato, ASD Sparta: 10 pass per i campionati italiani Il team eclanese firma altri titoli regionali ed è pronto per Lignano Sabbiadoro

L'ASD Sparta strappa dieci accessi per i campionati italiani primaverili di nuoto pinnato, in programma dall'11 al 13 febbraio nell'impianto sportivo olimpico di Lignano Sabbiadoro. La società eclanese ha conquistato cinque medaglie d'oro e due d'argento all'Elysium di Agropoli nel corso del campionato regionale indoor 2022.

Tecla Antignani, Paola Trillo, Emilio Giusto ed Erasmo Carbone sono i nuovi campioni campani. Grande soddisfazione per il tecnico dell'ASD Sparta, Fabio Carbone, che ha ringraziato il direttore dell'Oceanika-Nuoto Sturno, Denis Famiglietti, "per aver accolto i suoi ragazzi in questo momento di difficoltà e dedica la prestazione della squadra al compianto nonno del coach, Amato Palmieri".