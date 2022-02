Nuoto pinnato, la Oceanika Nuoto Sturno esulta: Romano campione italiano Primato nei 200 metri e argento nei 50. Ecco il bilancio degli atleti allenati da Denis Famiglietti

Nuoto pinnato, Davide Romano della Oceanika Nuoto Sturno si è laureato campione italiano nei 200 metri ed ha conquistato l'argento sulla distanza dei 50. Un risultato prestigioso, quello conseguito a Lignano Sabbiadoro, dove, lo scorso 12 e 13 febbraio, si sono tenuti i campionati italiani primaverili. Oltre ai risultati raggiunti da Romano il bilancio finale della Oceanika Nuoto Sturno resta da incorniciare con il piazzamento tra le prime Associazioni Sportive Dilettantistiche in Italia grazie al contributo e ai piazzamenti raggiunti da Luigi Ambrosone, Francesco D'Anna, Giuseppina Credenza e Federica Melchionna, che hanno gratificato il lavoro certosino portato avanti, in avvicinamento alla kermesse tricolore, in sinergia con l'allenatore Denis Famiglietti.