La Sandro Abate vince 3-1 contro la Came Dosson e vola ai playoff Gli irpini agguantano il quinto posto in graduatoria: è testa ai quarti di finale

La Sandro Abate vince contro la Came Dosson e si assicura un posto nei playoff scudetto. La gara, valida per la trentesima e ultima giornata nel campionato di Serie A, è terminata con il finale di 3-1. Per gli irpini doppietta di Alex e la rete di Avellino; di Espindola il gol degli ospiti. Per gli irpini, quindi, è irrilevante l’esito del controricorso esposto dal Real San Giuseppe riguardo il match contro la Syn-Bios Petrarca. Il risultato che però, è decisivo ai fini della griglia per i playoff scudetto.

Primo tempo - I primi minuti di gioco al PalaDelMauro sono di marca verdeazzurra. La prima vera occasione a favore degli uomini di mister Scarpitti è con una punizione, calciata da Alex, con la sfera che, però, termina sulla barriera avversaria. Ai padroni di casa bastano 4 minuti e 20 secondi per sbloccare il match: la firma è di Alex che, in un’occasione da palla inattiva, viene servito da Avellino e trova la rete che vale l’1-0. Nei minuti seguenti, la Came Dosson si avvicina con un paio di occasioni al pareggio: ci prova prima Belsito, poco dopo è il turno di Dener, che con una sassata impensierisce l’estremo difensore Thiago Perez. Il numero 20 verdeazzurro, però, non si lascia sorprendere. Il ritmo di gioco non è scoppiettante al PalaDelMauro, con gli ospiti che iniziano a entrare un po’ più in partita. Ma, ad avere la meglio, è ancora la Sandro Abate: ancora un tap-in vincente tra Alex e Avellino, con quest’ultimo che riesce ad allungare il vantaggio. È 2-0 quando il cronometro segna 13 minuti e 40 secondi. Scorrono senza particolari colpi di scena i minuti successivi e il risultato resta invariato.

Secondo tempo – Novità tra i pali per la Sandro Abate nella ripresa: mister Scarpitti fa riposare Thiago Perez e, al suo posto, scende in campo Jhons. La Came Dosson dimostra di voler accorciare le distanze dagli irpini, i quali, però, fanno attenzione a non concedere spazi importanti. Le varie occasioni per entrambe le compagini accompagnano i minuti sul cronometro, con gli uomini di mister Scarpitti che confermano la buona prestazione della prima frazione di gioco. A metà del secondo tempo arriva anche il terzo gol a favore dei verdeazzurri: è di nuovo Alex a cambiare il risultato, questa volta con un piazzato sul secondo palo. È 3-0. Per il team verdeazzurro c'è ancora un altro cambio tra i pali: sarà Rizzo a difendere la porta negli ultimi minuti del match. Scende in campo anche De Luca. Il suono della sirena è sempre più vicino e mister Rocha decide di schierare Espindola nel ruolo di portiere di movimento che, a un minuto dal termine, segna la rete che vale il 3-1. Ma non c’è più tempo, termina così al PalaDelMauro.

Il tabellino.

Sandro Abate – Came Dosson 3-1

Marcatori: pt 4’20” Alex, 13’40” Avellino; st 10’ Alex, 19’ Espindola.

Sandro Abate: Thiago Perez, Ugherani, Abate, Bizjak, Avellino, De Luca, Creaco, Alex, Dalcin, Richar, Pazetti, Danicic, Rizzo, Guennounna. All. Scarpitti.

Came Dosson: Ditano, Belsito, Galliani, Dener, Azzoni, Perazzetta, Juan Fran, Bernardez, Di Guida, Bacchin, Arnon, Espindola, Pietrangelo, Gavioli. All. Rocha.

Arbitri: Alessi della sezione di Taurianova e Acquafredda della sezione di Molfetta. Crono: Cefalà della sezione di Lamezia Terme.

Note: Ammonito: Richar.