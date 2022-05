Ramondino in semifinale Scudetto, Tortona batte Venezia: ora c'è la Virtus Il coach avellinese: "Vogliamo costringere le V nere a fare delle grandi partite per batterci"

La Bertram Tortona batte l'Umana Reyer Venezia anche in Gara 4, firma il tris nella serie dopo l'1-0 iniziale dei lagunari, passa due volte di fila al Taliercio e vola in semifinale Scudetto, dove affronterà la Virtus Segafredo Bologna, battuta dai piemontesi nella semifinale di Coppa Italia 2022. Fa festa Tortona, può gioire Marco Ramondino. Il coach avellinese raggiunge la semifinale per il tricolore dopo quella delle Final Eight al primo anno di A per il tecnico e per il Derthona Basket.

"Ringrazio i nostri giocatori, un gruppo di persone di cui siamo molto orgogliosi. - ha spiegato Ramondino nel post-gara - Il modo in cui stanno in campo, l’aiuto che si danno e le rinunce che fanno per il bene della squadra va enfatizzato perché siamo in un’era in cui l’individualismo viene esaltato. Invece, avere delle persone che sono disposte a mettere da parte il proprio ego va riconosciuto e apprezzato, quindi da parte mia un grande ringraziamento e ammirazione per i ragazzi. La semifinale è un risultato storico per noi, anche per il calibro e il prestigio di Venezia. Più si va avanti nei playoff e più è difficile elevare il proprio gioco perché la posta in palio è maggiore: vogliamo costringere la Virtus a fare delle grandi partite per batterci".