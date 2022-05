Calcio a 5, Sandro Abate: ecco chi affronterà ai quarti di finale L'ufficialità in seguito alla decisione della CSA

Ora è ufficiale: la Sandro Abate sfiderà il Napoli Futsal nei quarti di finale per i playoff scudetto. La Corte Sportiva d’Appello, in merito al controricorso richiesto dal Real San Giuseppe nei confronti della Syn-Bios Petrarca circa lo 0-6 a tavolino a favore dei veneti, ha respinto il reclamo dei vesuviani decretando la griglia definitiva per la post-season. Per gli irpini, dunque, il 28 maggio, sarà derby contro gli uomini di mister Piero Basile: appuntamento alle 20 al PalaDelMauro.

Gli accoppiamenti per i quarti di finale:

Italservice Pesaro – Ciampino Aniene

Napoli Futsal – Sandro Abate

Syn-Bios Petrarca – Feldi Eboli

Olimpus Roma – Futsal Pescara