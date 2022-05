Basket, Del Fes Avellino: la Serie B c'è, ma ora tocca definire il futuro Staff dirigenziale e tecnico, ma anche gli obiettivi per la seconda stagione in terza serie

La Del Fes Avellino è stata protagonista nella seconda parte della stagione e ha ottenuto con merito la salvezza in Serie B. L'arrivo di Giovanni Carenza ha spostato gli equilibri e ha garantito la soluzione utile per annullare il valore negativo dei tanti infortuni in serie affrontati dal gruppo guidato da coach Giovanni Benedetto, abile nel lanciare Matteo Caridà, nel consolidare il roster e nel gestire una situazione non semplice, per un campionato nato male e finito bene, con la conferma in terza serie arrivata con il playout contro Forio, ma che poteva addirittura arrivare al termine della stagione regolare.

I punti di ripartenza ci sono tutti, ma tocca definire il futuro in casa Del Fes. In primis c'è la questione dirigenziale con il duo composto da Antonello Nevola e Paolo Rotondi, come quella del coach, ma anche dello staff tecnico con Salvatore Formato primo assistente. La società è chiamata allo step di crescita per rilanciare l'ambiente cestistico irpino ancora ferito dall'addio alla Serie A del 2019 e dal fallimento della Scandone nel 2021.