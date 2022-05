Basket, Del Fes Avellino: continuità e Benedetto coach, gli scenari Serie B, la società è reduce dalla salvezza ottenuta con il playout vinto contro Forio

Primi contatti per la prossima stagione e l'avventura di coach Giovanni Benedetto con la Del Fes Avellino dovrebbe proseguire. Il tecnico calabrese ha sottolineato con forza la soddisfazione per la salvezza ottenuta con i suoi ragazzi: un risultato che sembra un punto di partenza e non di arrivo per l'esperienza ad Avellino di un coach che ha vinto in categoria, che non ha bisogno di presentazioni e che ha costruito lungo la stagione anche in virtù degli acquisti finalizzati dai dirigenti, Antonello Nevola e Paolo Rotondi.

La società irpina, guidata dal presidente, Gennaro Canonico, appare intenzionata a confermare in toto lo staff tecnico e dirigenziale e vogliosa di dare continuità nel club, ricalibrato con un titolo sportivo di Serie B nella scorsa estate e che può programmare il secondo anno consecutivo in terza serie. C'è da riaccendere davvero l'entusiasmo della piazza, ancora non coinvolto pienamente nel progetto nato nel 2021 dopo il fallimento e gli ultimi due campionati della Scandone. Il covid e i primi risultati della Del Fes non hanno garantito un rilancio completo, ma la salvezza ottenuta con forza e soprattutto la costruzione di un roster in grado di lottare per i primi posti può aprire a una nuova sfida.