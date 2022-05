Ramondino spaventa la Virtus, ma Bologna vince con super Belinelli in Gara 1 Nell'ultimo quarto 19 punti per il ribaltone con i ragazzi del coach avellinesi vicini al colpaccio

Le semifinali Scudetto iniziano con 40 minuti splendidi. La Bertram Tortona di coach Marco Ramondino spaventa la Virtus Bologna in Gara 1. Le V nere rischiano di perdere il fattore campo nel primo atto della serie, ma ribaltano la sfida con Marco Belinelli, autore di 19 punti nell'ultimo quarto dopo i 6 realizzati nei primi tre quarti di gioco e si portano sull'1-0 nella serie. Fra 48 ore sarà Gara 2 sempre a Bologna tra le due squadre. "Complimenti alla Virtus Bologna per questa vittoria in una partita dura e combattuta, in cui ci sono state tante giocate importanti. - ha spiegato Ramondino nel post-gara - Da parte nostra è stata una ottima partita, in difesa abbiamo fatto delle ottime cose cercando di correggere gli errori commessi, mentre in attacco, a parte i primissimi minuti, ci siamo adeguati alla loro fisicità, abbiamo avuto delle buone spaziature. - ha aggiunto il tecnico avellinese, sempre più protagonista nel suo primo anno in A con una società esordiente in massima serie - Siamo in semifinale playoff, per giocare a questo livello è importante avere un contributo da parte di tutti e credo anche sia davvero significativa la consapevolezza di potere avere un impatto sulla gara che non deve essere su un particolare aspetto, in quanto ci sono tanti modi per dare un contributo".

LegaBasket Serie A

Playoff Scudetto

Semifinale - Gara 1

Virtus Segafredo Bologna - Bertram Tortona 77-73

Parziali progressivi: 21-16, 35-38, 51-55

V. Bologna: Tessitori 2, Cordinier 4, Mannion ne, Belinelli 25, Pajola 2, Hervey, Ruzzier ne, Jaiteh 13, Shenegelia 11, Hackett, 3 Weems 7, Teodosic 10. All. Scariolo

Tortona: Mortellaro ne, Wright 6, Cannon 9, Tavernelli ne, Filloy 9, Mascolo 5, Cattapan ne, Severini 9, Sanders 16, Daum 7, Cain, Macura 12. All. Ramondino