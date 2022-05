Basket, Del Fes Avellino: è già lavoro per tecnico e roster, le ultime Si accelera rispetto alla scorsa estate quando la ricerca di un titolo sportivo era l'unica via

Prosegue il lavoro sottotraccia in casa Del Fes Avellino. Rispetto alla scorsa estate, quando c'era da pescare il titolo sportivo utile per ripartire dalla Serie B, la società può cambiare passo sin da subito e accelera per la definizione dello staff tecnico e dirigenziale, ma anche dei primi nomi per il roster futuro. Non sembrano esserci dubbi sulla conferma di coach Giovanni Benedetto, ma anche dei dirigenti, Paolo Rotondi e Antonello Nevola per una società che potrebbe chiedere qualcosa di diverso in termini di obiettivi nella prossima annata sportiva.

Si punta alla continuità anche per il roster, al rinnovo di Matteo Caridà, colpo a sorpresa e decisamente prezioso nel percorso, e a quello di Giovanni Carenza, che dal suo arrivo ha determinato il vero cambio di passo sul parquet alla squadra irpina per la scalata in classifica, che aveva permesso di sognare la salvezza addirittura senza passare per i playout, poi vinti battendo Forio con il 3-0 nella serie al meglio delle cinque gare. Non sarà semplice, ma la Del Fes proverà ad arrivare alla conferma del giocatore di Castellaneta, che era reduce dall'avventura con Chiusi in Serie A2. C'è, invece, la prospettiva del terzo anno consecutivo ad Avellino per Alessandro Marra. Il capitano della Del Fes aveva iniziato la sua esperienza all'ombra del Partenio nell'ultima stagione della Scandone in Serie B. Sono solo le prime battute di una lunga estate, ma il sodalizio del presidente, Gennaro Canonico, appare deciso a muoversi d'anticipo.