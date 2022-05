Sandro Abate, buona la prima dei quarti playoff: 3-2 e Napoli ko Gli irpini hanno la meglio in un derby di fuoco: testa al match di ritorno di mercoledì

La Sandro Abate vince la gara d’andata dei quarti di finale playoff contro il Napoli. Il match, andato in scena al PalaDelMauro, è terminato sul risultato finale di 3-2. Per gli irpini doppietta di Dalcin e rete di Richar; per gli ospiti a segno Fortino e Coelho. Ora testa alla gara di ritorno, in programma mercoledì, al PalaCercola. Start alle 20.

Primo tempo – Le compagini, prima del fischio d’inizio, osservano un minuto di silenzio in memoria di Ciriaco De Mita, scomparso lo scorso 26 maggio. In seguito, al via il derby al PalaDelMauro. Il ritmo del match è infuocato fin dai primi minuti di gioco, con gli ospiti che avanzano più volte nella metà campo irpina. I verdeazzurri, però, si oppongono agli attacchi dei partenopei non lasciando spazi importanti. Dopo 5 minuti effettivi di gioco, sono i padroni di casa a gestire il pallino di gioco: la prima azione è di Avellino, che strappa in scivolata la sfera dai piedi degli ospiti e allunga per Alex. Il pivot ritrova lo stesso centrale difensivo pronto per calciare, ma il portiere Ganho non permette alla Sandro Abate il gol del vantaggio. In seguito, è Richar l’autore di molteplici finalizzazioni sfumate. Però, quando il cronometro segna 7 minuti e 30 secondi, è il Napoli Futsal a sbloccare il risultato: è Fortino a firmare la rete dell’1-0. Ma, la Sandro Abate non impiega più di un minuto e mezzo per ristabilire la parità: da calcio d’angolo Alex trova nella mischia Dalcin, che non sbaglia davanti alla porta. È 1-1. Dopo tre minuti, la trama non varia: palla inattiva e tap-in vincente, questa volta, però, con Richar. Quando mancano 8 minuti all’intervallo, il parziale è di 2-1. Il clima è rovente al PalaDelMauro, dentro e fuori dal parquet. Le occasioni sono molteplici e reattive, ma il risultato non varia.

Secondo tempo – Le compagini tornano in campo con la stessa grinta della prima frazione di gioco. I verdeazzurri sono fin da subito chiamati a difendersi, con il Napoli molto più cinico. Dopo poco più di due minuti dalla ripresa, Fortino si rende pericoloso grazie a un appoggio di Arillo da posizione interessante, ma Thiago Perez allunga la manona e la sfera termina alta sulla traversa. La Sandro Abate non vuole accontentarsi e riesce ad allungare ancora il vantaggio: ancora calcio d’angolo, ancora gol di Dalcin. Il risultato è momentaneamente sul 3-1 quando mancano 17 minuti dal termine. Ma la tensione fuori dal campo è alle stelle e il gioco è stato interrotto per problematiche tra tifoserie quando il cronometro segna 13 minuti e 22 secondi. Ristabilito l’equilibrio, il gioco riprende da dove è stato lasciato. Il nervosismo regna sul parquet del PalaDelMauro e fioccano falli da parte di entrambe le squadre. A 7 minuti dalla fine, il Napoli riesce ad accorciare le distanze approfittando di un’occasione da palla inattiva: è Coelho l’autore del 3-2. I minuti scorrono non proprio veloci tra falli e azioni pericolose, ma il risultato non varia. La Sandro Abate si aggiudica il primo match dei quarti di finale.

Il tabellino.

Sandro Abate – Napoli Futsal 3-2

Marcatori: pt 7’30” Fortino, 9’20” Dalcin, 12’ Richar; st 3’ Dalcin, 13’ Coelho.

Sandro Abate: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Zampetti, Creaco, Alex, Richar, Bizjak, Pazetti, Danicic, Rizzo, Guennounna. All.: Scarpitti.

Napoli Futsal: Ganho, F. Perugino, Bruno Coelho, Arillo, Fortino, Grasso, Hozjan, De Simone, Amirante, Turmena, A. Perugino, Dian Luka, Lo Conte, Capiretti. All.: Basile.

Arbitri: D’Alessandro della sezione di Policoro, De Pasquale della sezione di Marsala e Manzione della sezione di Salerno. Crono: Beneduce della sezione di Nola.

Note: Ammoniti: Creaco, Coelho, Alex, Danicic e Arillo.