Sport Days 2022, Saviano: "Quattro sedi, la famiglia al centro del progetto" Ecco le novità per l'edizione numero 21 della kermesse avellinese

È tutto pronto per "Sport Days". L'evento organizzato dal Coni Avellino e dal delegato provinciale, Giuseppe Saviano, apre a quattro sedi per la ventunesima edizione. "Non è stato semplice arrivare alla definizione del progetto per questa estate. - ha spiegato Saviano nella conferenza stampa di presentazione, a cui hanno partecipato anche il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e l'assessore alla Pubblica Istruzione - Sport e tempo Libero - Sicurezza del Comune, Giuseppe Giacobbe - Le persone hanno ancora paura della pandemia e, quindi, chiedo la massima prudenza per i prossimi giorni. Sport Days resta un progetto legato alle famiglie e Parco Manganelli è l'ideale per quello che è previsto all'interno della kermesse. Il Campo Coni ospiterà il meeting di atletica, ci sarà una giornata dedicata alle discipline per i diversamente abili all'esterno della piscina comunale di Mercogliano e, inoltre, saremo al Parco Flipper per una riunione pugilistica seguita dal club di Agostino Cardamone. Saremo ospiti delle Fiamme Oro, ma tutte le istituzioni ci sono sempre vicini, anche nei momenti più difficili durante la pandemia. I quartieri del capoluogo hanno bisogno di sport".