Ramondino, protagonista in A e pronto per una nuova sfida in azzurro Semifinalista nei playoff Scudetto e in Final Eight di Coppa Italia: ottimi risultati per l'irpino

La finale Scudetto sarà il derby d'Italia, Virtus Segafredo Bologna - Olimpia Armani Exchange Milano. Le due squadre che parteciperanno alla prossima EuroLeague hanno regolato rispettivamente la Bertram Tortona e il Banco di Sardegna Sassari con un secco 3-0. La Virtus ha rischiato in Gara 1 contro il Derthona di coach Marco Ramondino. Mina vagante da matricola del torneo, semifinalista nei playoff Scudetto e nelle Final Eight di Coppa Italia: risultati importantissimi per una neopromossa e il tecnico avellinese ha confermato le indubbie qualità anche nell'elite della pallacanestro nazionale.

"Sinceramente rimane un po’ di dispiacere perché credo potessimo giocare una partita con contenuti migliori che avrebbe ripagato ancora di più questo splendido tutto esaurito che è motivo di orgoglio, in quanto non si deve dare nulla di scontato. - ha spiegato Ramondino al termine di Gara 3 persa in casa per la chiusura della serie - Ai ragazzi ho fatto i complimenti perché hanno fatto delle grandi cose e i risultati conseguiti sono frutto di quanto hanno prodotto. Spesso e volentieri hanno fatto sembrare normale qualcosa che concretamente non lo è. Oltre alla soddisfazione per la buona stagione ci deve essere la consapevolezza che c’è un margine di miglioramento che possiamo esplorare".

Ramondino lancia la sfida verso la prossima stagione, ma occhio anche a quella che nascerà in azzurro. L'irpino guiderà la nazionale under 23 dell'Italbasket, prenderà il posto di Gianmarco Pozzecco, nuovo commissario tecnico in sostituzione di Romeo Sacchetti. Si preannuncia un'estate di lavoro, ma con la possibilità di firmare un nuovo step in carriera.