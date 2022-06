Mercogliano, riecco la Cronoscalata al Santuario di Montevergine I dettagli per l'edizione 2022: ciclismo, ma anche solidarietà all'interno dell'evento

È la vigilia dell'edizione 2022 della Cronoscalata al Santuario di Montevergine di Mercogliano, dedicata a Michele Porraro: ciclismo e solidarietà nell'evento organizzato dalla Pro Loco Mercogliano con l'US Acli di Avellino e patrocinato dalla Provincia di Avellino, dai comuni di Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, dall'Abbazia Territoriale di Montevergine, dall'Ente Parco Regionale del Partenio, dall'Unpli Campania e dal comitato Provinciale di Avellino.

"L'edizione 2022 è caratterizzata da una stretta collaborazione con AIR Mobilità: sono state prolungate fino alle 18.30 le corse della Funicolare di Montevergine, al fine di dare la possibilità agli accompagnatori degli atleti e a quanti vorranno di essere presenti alla partenza e in soli 7 minuti salire in vetta per potersi godere anche l'arrivo. - si legge nella nota della Pro Loco - Il taglio del nastro è fissato (per domani) alle 15 presso il viale San Modestino di Mercogliano. La partenza del primo ciclista è attesa per le 15.30. La premiazione ufficiale degli atleti si terrà a partire dalle ore 19 nella Piazza della Funicolare".