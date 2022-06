Calcio a 5, Sandro Abate Avellino: annuncio social per la panchina Novità immediata per il club di futsal dopo la sconfitta nei quarti playoff Scudetto

Fausto Scarpitti non allenerà più la Sandro Abate. La decisione, non ancora comunicata in via ufficiale dalla società irpina, è pervenuta sul profilo Facebook del tecnico molisano. L'ex allenatore dei verdeazzurri, arrivato tra le file della Sandro Abate durante la regular season 2021/22 al posto di mister Angelini, dunque, termina la sua avventura con gli irpini con un quinto posto in classifica e l'eliminazione nei quarti di finale playoff contro il Napoli Futsal.

L'annuncio sul profilo Facebook di Fausto Scarpitti: "Finisce un'altra importante stagione e contestualmente la mia avventura alla guida della Sandro Abate Avellino. Un addio sereno, con la consapevolezza di aver dato il massimo per questa società e per la Avellino del calcio a 5. Ci sono stati momenti difficili da superare, ma con il lavoro e con la forza di un gruppo di lavoro straordinario, siamo riusciti a terminare alla grande la nostra annata. Riuscire a chiudere al quinto posto una stagione regolare dove, a dicembre, avevamo un solo punto sopra i playout è stata una impresa eccezionale. Così come aver battuto in casa e fatto tribolare al ritorno una corazzata come il Napoli Futsal nei quarti di finale scudetto, non è cosa da tutti i giorni. Ma al di là dei risultati, sono stati i compagni di viaggio la cosa più bella che porterò con me. I dirigenti tutti, con in testa Gigi, Vinicio e Gianni, la proprietà, il nostro addetto stampa Gigi, lo staff addetto alla logistica (so che Sabino e Antonio apprezzeranno la definizione), i fisioterapisti Marco e Manuel, il mio fantastico staff, Alessandro Lonero, Raffaele Vitiello e Alessandro Grimaldi e chiaramente i miei ragazzi. Loro hanno dato l'anima per portare più in alto possibile questa società e questa città e meritano l'assoluta riconoscenza mia e di tutti gli appassionati avellinesi. Come spesso avviene nella vita, il vero valore di questi uomini sarà avvertito solo quando non saranno più qui. Avrete sempre tutti un posto speciale nel mio cuore!"