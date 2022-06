Basket, Del Fes Avellino: rinnovo biennale con coach Benedetto Annuncio dopo la conferma dei dirigenti Nevola e Rotondi verso la Serie B 2022/2023

"Giovanni Benedetto sarà il coach della Del Fes Avellino per le prossime due stagioni". Ecco l'annuncio della società irpina, che punta decisa sulla continuità e con un accordo biennale conferma forza per il futuro. "L’ASD DelFes è lieta di comunicare l’accordo con coach Giovanni Benedetto. - si legge nella nota del sodalizio avellinese - Classe 1965 ed originario di Reggio Calabria, l’allenatore ha sottoscritto con il club avellinese un contratto di durata biennale. Tecnico esperto della categoria, è stato agli albori della sua carriera anche vice di coach Charlie Recalcati. Si è fatto apprezzare per esperienze importanti in tutto lo stivale ed ha ottenuto risultati eccezionali coronati con la promozione in A2 a Latina (2009), Trapani (2011), Matera (2013) e Cento (2018). Nell’ultima stagione agonistica ha traghettato Avellino verso la salvezza. Il tecnico reggino ed il presidente Gennaro Canonico hanno fortemente voluto trovare l’intensa, tra le parti c’è piena sintonia e condivisione della progettualità. Benedetto, assieme alla proprietà ed al diesse Antonello Nevola, si è messo già al lavoro per la costruzione dell’organico che andrà ad affrontare la prossima stagione agonistica".