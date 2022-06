Calcio a 5, Sandro Abate Avellino: anche un calcettista ai saluti Dopo mister Scarpitti, c'è un altro annuncio sui social che lascia pensare a un ulteriore addio

Thiago Perez potrebbe non rientrare nei programmi della Sandro Abate nella prossima stagione sportiva. Dopo l'annuncio di mister Fausto Scarpitti, anche l'estremo difensore, con un post sul suo profilo Facebook, lascia forti dubbi sul suo futuro in maglia verdeazzurra. Ciò che è certo, però, è che la Sandro Abate, stando alle novità delle ultime ore, ha ben chiari gli obiettivi futuri ed è già all'opera per la prossima regular season.

Il post di Thiago Perez sul canale social: "Un altro ciclo che arriva alla fine con un grande ringraziamento alla società Asd Sandro Abate Five Soccer, al capitano Massimo Abate, allo staff e a tutti i miei compagni che mi hanno aiutato dentro e fuori del campo in questi due anni. Un’ avventura che mi ha permesso di crescere e dimostrare ancora il mio valore, di giocare insieme a grandi giocatori che non finirò mai di ringraziare per avermi aiutato nel mio percorso di crescita. Sicuramente Avellino e la Sandro Abate rimarranno nel cuore. Un grande in bocca al lupo per il futuro."

Nei commenti, la risposta di capitan Abate: "Per sempre nella storia di questo club e nel mio cuore. Noi sappiamo delle nostre battaglie, noi conserveremo per sempre le nostre vittorie e i nostri sorrisi. Non cambiare mai, il tuo essere Thiago è tua forza. Boa sorte Maria Fifì."